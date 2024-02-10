Gazze'de doktorlar 'canları pahasına' yaralılara müdahale etmeye çalışıyor

Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de doktorlar 'canları pahasına' yaralılara müdahale etmeye çalışıyor

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinde hareket eden herkese ateş açması nedeniyle sağlık ekipleri avluya gelen yaralıları kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 19:30, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 18:12
Yazdır
Gazze'de doktorlar 'canları pahasına' yaralılara müdahale etmeye çalışıyor

İsrail ordusunun iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinde hasta ve yaralıların durumu gittikçe kötüleşiyor.

Hastaneye getirilen yaralılar, İsrail askerlerinin hastane avlusunda hareket eden herkese ateş açması nedeniyle İsrail kurşunları altında nakledilmeye çalışılıyor.

Yerel medyada, Nasır Hastanesinde görev yapan Filistinli kadın doktor Emire El-Asuli'nin dün gece avludaki bir yaralıyı kurtarmak için hayatını tehlikeye attığı görüntüler yer aldı.

Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videoda Asuli'nin avluda İsrailli keskin nişancılar tarafından yaralanan gence ulaşmak için hastanenin giriş kapısından eğilerek hızlıca gencin uzandığı yere koştuğu, daha sonra yaralının aynı yere gelen üç kişinin daha yardımıyla İsrail kurşunları altında sedyeyle hastaneye taşındığı görülüyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde Han Yunus'un doğu kesimindeki Absan el-Cedide beldesindeki evi İsrail ordusunun saldırılarında yıkılan ve yerinden edilen Asuli'nin, hastanede aralıksız hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.

Hastanede 10 bin kişinin hayatından endişe ediliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesinin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA da İsrailli keskin nişancıların Nasır Hastanesinde açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber