AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı.
İstanbul'da AK Parti'li belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.
KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla.