İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?

İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarih şimdiden merak edilmeye başladı. TUA Başkanı Kıraç, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gideceği tarihi açıkladı.

İKİNCİ TÜRK ASTRONOT UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

Türkiye'nin insanlı uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor.