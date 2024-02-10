Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetledi

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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