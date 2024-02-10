Özgür Özel: Saldırıyı lanetliyorum

Saldırı haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!"