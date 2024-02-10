Motorine büyük zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine ne zaman zam gelecek?

NTV'nin sektör kaynaklarından aktardığı habere göre motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor. Motorinin litresi zammın ardından 45 liraya yaklaşacak.

Son olarak geçen hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.