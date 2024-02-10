Bitlis'te AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı

Güler, Bitlis İsmail Eren Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, adayların, bir bütün olarak Bitlis'i geliştirmek için azmettiğini söyledi.

Her zaman adayların yanında olduklarını ve ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Güler, "Bazıları sadece iş yapar, bazıları da sadece eleştirir, görüyoruz. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında 81 ilimizde iddialıyız." diye konuştu.

Alt ve üstyapısıyla bütün şehirleri nitelikli yaşam kalitesine ulaştırmada, gerçek belediyecilikle buluşturmada iddialı olduklarını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Hastanesi, eğitim sistemi ve üniversitesiyle bir bütün olarak şehirlerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkenin nereden nereye geldiğine hep beraber şahit olduk, gördük, yaşadık. 1990'lı yıllarda öğrenciyken memleketim Sivas'tan İstanbul'a giderken birçok kaza atlatıyorduk. Neden? Çünkü Türkiye'de sadece 5 bin 600 kilometre duble yol vardı. Otoyollar sadece belli yerlerde vardı. Şimdi yüksek teknolojili hızlı trenle Sivas'tan 2 saat 15 dakikada Ankara'ya varıyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda buralarda da planlıyoruz. Bitlis, Van ve Tatvan üçgeninde. Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle bu şehirler arasında çok yüksek teknolojili alt ve üstyapı yatırımlarını yapacağız."

Bitlis'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir selam götürmek istediğini dile getiren Güler, 31 Mart akşamının işaret fişeğini dün akşam geldikleri Tatvan'da gördüklerini söyledi.

Tatvanlıların kendilerini sevgiyle karşıladığını belirten Güler, "31 Mart akşamı tüm belediyeleri almaya hazır mıyız? Bu arkadaşlarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, 'Selamlarınızı ve gönül muhabbetinizi Bitlisli hemşehrilerimize ilettim, onlar da canıgönülden selamı aldılar. Size de selam gönderdiler. İnşallah 31 Mart akşamı Bitlis'te il merkezi, ilçeler ve beldeleriyle Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri gerçek belediyecilikle buluşturmak adına sizlere sözlerini ilettiler.' diyeceğim. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da yurt içi ve dışındaki fitne odaklarının, Cumhurbaşkanlığı seçiminde memlekete hizmet ve eser üretmek için değil, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı şer ittifakı kurduğunu söyledi.

Milletin bu şer ittifakına gereken cevabı verdiğini ifade eden Bedirhanoğlu, "Akabinde Türkiye Yüzyılı'na hizmet edecek kabineyi oluşturduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek belediye başkanlarımızı seçme zamanı. İnşallah 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı'nın belediye başkanlarını da seçip bu kutlu yürüyüşe Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam edeceğiz." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "Durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden bu şehir için çalıştık ama şunu söylüyoruz; Bitlis'e 5 yıl yetmez. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra da bu hizmetlere devam edeceğiz. Onun için il merkezi, ilçelerimiz ve bütün beldelerimizde kapı kapı dolaşacağız. Bütün elleri sıkacağız ve dünya lideri Cumhurbaşkanı'mızın selamını ileteceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, en coşkulu salon toplantılarından birini gerçekleştirdiklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Eski AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in de konuşma yaptığı toplantıda, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediye Başkan adayı Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkan adayı Yavuz Gülmez, Güroymak Belediye Başkan adayı Eşref Mutlu, Hizan Belediye Başkan adayı Yahya Şam, Mutki Belediye Başkan adayı Vahdettin Barlak, Tatvan Belediye Başkan adayı Fettah Aksoy, Aydınlar Belde Belediye Başkan adayı Mehmet Arif Tusun, Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hikmet Kardaş, Günkırı Belde Belediye Başkan adayı İlhan Çetinsoy, Kavakbaşı Belde Belediye Başkan adayı Veysi Oğuz, Ovakışla Belde Belediye Başkan adayı Abdurrahim Altındal ve Yolalan Belde Belediye Başkan adayı Kerem Çabuk, katılımcılara tanıtıldı.