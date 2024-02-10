Murat Kurum: İstanbul'da metro gitmeyen ilçe kalmayacak

"KORSAN SERVİS ARAÇLARINI AYIRT ETMEK İÇİN BARKOD UYGULAMASINA GEÇİLECEK"

Servis şoförleri ile bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Gelinen süreçte İstanbul trafiği daha da büyük bir çileye dönüşmüş durumda. Tabii Cumhuriyet Halk Partili yönetimle birlikte yol medeniyettir anlayışı maalesef son buldu. Yol artık çiledir, derttir, strestir, kavgadır anlayışı geldi. Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminde ulaşım projelerinin neredeyse tamamı durma noktasına geldi. İstanbul'da korsan servislik dönemi 31 Mart akşamı bitecek. Sizlere de tıpkı Taksim minibüs dolmuşlarında olduğu gibi kazanımlarınızı kaybetmeden yıllık çalışma ruhsatı vereceğiz. Şirketler, Fabrikalar servis araçlarıyla personellerini kendileri taşıyorlar. Bu servis araçlarımızı korsan servis araçlarından ayırt etmek için de barkod uygulamasına geçilecek" ifadelerini kullandı.

"BOYLARIN ÖLÇÜSÜNÜ 31 MART AKŞAMI ALACAKLAR"

CHP yönetimindeki İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yönetimini de eleştiren Kurum, "Bir de vaatlerinin yüzde seksenini yerine getirmiş gibi açıklama yapıyorlar. İstanbullu kardeşlerimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bilim insanlarımızın yaptığı hesaplara göre yüzde 80 başarı değil, yüzde 87 başarısızlık söz konusu. Verdiği her hedefte ilerlemesi, yüzde 5, 10, 15. Sandık milletin aynasıdır ve ben inanıyorum ki milletin aynasında boyların ölçüsünü 31 Mart akşamı alacaklar. İstanbullu kardeşlerim 31 Mart'ta yanan otobüslerin, yok edilen yeşillerin, ihmal edilen caddelerin kaderine terk edilen esnafın, yatırımların hesabını bir bir soracak. İstanbul'un emekçileri, otobüs duraklarında bekleyen öğrencileri sizden hesap soracak. Karda, kışta, yolda mahsur kalan insanlarımız. Orada metrobüs kuyruğunda çile çeken kardeşlerimiz. Metro tünelinde yürümek zorunda kalan yaşlılarımız önlerine sandık geldiğinde sizden hesap soracaklar. Bebek arabasını merdivenlerde sırtında taşıyan anneler. Yok, sayılan engelliler sizden hesap soracaklar ve şundan emin olsunlar ki yüzde yüz gidecekler" dedi.

"ŞEHRİN TRAFİĞİNİ YÜZDE 20 AZALTMIŞ OLACAĞIZ"

Murat Kurum, trafik sorununu çözmek için hayata geçirecekleri projelere de değindi. Önceliğin merkezi bölgeler olacağını aktaran Kurum, "328 kilometre olan metro ağını 5 yılda biz 650 kilometreye ulaştıracağız ve İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İki yakaya iki büyük tünel projemizle birlikte İstanbul'a alternatif yollar oluşturarak servisçimizin bu manada vatandaşımızın çilesine son vereceğiz. 122 kilometre tünelimizi inşallah İstanbul'un o trafiğinin sıkıştığı alanlardan başlamak suretiyle yapıyor olacağız. Yine bu tüneller sayesinde iki yakadaki boğaz yollarında tıkanan trafiği aşmış olacağız. D-100, 03 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız. 20 adet katlı kavşak ve 151 kavşak düzenleme planımızı hemen uygulamaya geçeceğiz. İstanbul'da çok fazla trafik sıkışıklığı olan bölgeleri rahatlatacağız. Esenler ve Harem Otogarı'nı şehrin dışına alıyoruz. Bu manada kuracağımız lojistik merkezleriyle, İki yakadaki yeni terminal binalarımızla birlikte şehrin içindeki o ağır vasıta trafiğini de Kuzey Marmara otoyoluna almış ve bu manada şehrin trafiğini yüzde 20 azaltmış olacağız. Böylelikle tüm şoförlerimizin, vatandaşımızın, burada yaşayan kardeşlerimizin ömründen 3,5 yıl çalan bu trafik çilesini inşallah sizlerle birlikte bitireceğiz" dedi.