Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Tuncay Öztürk ile araçlarda bulunan İsmail Bektaş, Hacer Demir, Cemile Öztürk ve İremnur Öztürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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