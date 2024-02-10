Modernize edilen ilk M60T tankları teslim edildi: 'Kötü komşu ev sahibi yaptı'

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması (TİYK) - M60T Projesi" kapsamında modernize edilen 2 M60T tankının teslimi törenle yapıldı. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.

"KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törendeki konuşmasında isim vermeden geçmişte İsrailli firmaya verilen M60T modernizasyonu ihalesinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Görgün, "Geçmiş dönemde yabancı firmalar eliyle yürütülen iyileştirmeler ile konfigürasyonları güncellenen M60 tanklarının, bakım ve idamesinde yaşanılan güçlükler ve ürün, hizmet sağlayan ülkelerin karşımıza çıkardığı sorunlar bizi araştıran, geliştiren üreten ve özgün olarak çözüm hazırlayan ülke olmaya itmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle projeye başladıklarını söyleyen Görgün, "Bu proje kapsamında, atış kontrol sistemi başta olmak üzere tankın temel unsurlarının yerli tasarım ürünlerle şekillendirilmesi cihetine gidilmiştir. Neticesinde pek çok sahada olduğu gibi, kötü komşu ülkemiz savunma sanayiini ev sahibi yapmıştır" dedi.

"TANKLAR GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE UYUMLU HALE GELDİ"

Görgün, M60T tanklarının, sahip olduğu güçlü itki sistemleri, etkili ateş gücü ve dayanıklılığı ile bilindiğine dikkat çekerek, "Ülkemiz, bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmiştir. Atış kontrol sistemlerimizin, yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Tasarım ve üretim süreçlerinin yerli ve milli olarak yapılması, dünyada farklı konfigürasyonda yer alan tanklara bu sistemin uyumlandırılmasının önünü açmaktadır. ASELSAN başta olmak üzere projede emeği geçen tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda, tanklarda yer alan yurt dışı menşeli "atış kontrol sistemi" yerine 'Milli Atış Kontrol Sistemi VOLKAN-M' sisteminin geliştirilmesi 'Fırat M60T Projesi' kapsamında başladı.

Seri olarak entegre edilmesi kapsamında yeni bir proje olan 'TİYK-M60T Projesi'ne ilişkin sözleşme 4 Temmuz 2022'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalandı. Proje kapsamında VOLKAN-M atış kontrol sistemi, tank komuta kontrol muhabere bilgi sistemi, ilave zırh koruması, mürettebat koltukları ilk etapta belirlenen sayıda M60T tankına entegre edilecek.

Tank entegrasyonları dışında 'canlı kule eğitim maketi', 'masaüstü VOLKAN-M atış kontrol sistemi' ve 'fabrika seviyesi bakım/tamir' (FASBAT) gerçekleştirilmesi de proje kapsamında. TİYK - M60T Projesi kapsamında M60T tanklarına entegrasyonu gerçekleştirilecek olan sistemlerin tanklara entegrasyonu ve tankların bakım faaliyetleri Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yürütülüyor. Projenin ilerleyen dönemlerinde, modernizasyon faaliyetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan diğer M60T tanklarına da yaygınlaştırılması öngörülüyor.