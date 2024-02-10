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MHP'den silahlı saldırıya tepki

Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada saldırı lanetlendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 23:20, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 23:21
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MHP'den silahlı saldırıya tepki

MHP sosyal medya hesabından, AK Parti'nin seçim programındaki silahlı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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