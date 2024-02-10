Bakan Koca: Vatandaşımızın ameliyatı bitti, durumu ciddi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

BEYİN AMELİYATINA ALINDI

Yaralı vatandaşın son durumuna ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, başından yaralanan vatandaşın beyin ameliyatına alındığını söyledi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Küçükçekmece'de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

'DURUMU CİDDİ, TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamada yaralı vatandaşın ameliyatının sona erdiğini ancak durumunun ciddi olduğunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."