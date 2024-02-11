AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Baltacı'nın, akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.