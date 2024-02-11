Aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü

Sağlık ekipleri Emir Faruk A'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki 16 APE 719 plakalı otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.

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