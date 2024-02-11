Mahkeme heyetini rehin alacaklardı

Adliye saldırısından sonra gözaltına alınan şüphelilerden 48'i tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş, terör saldırısında olay yerinden geçen sivil vatandaş Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmişti. Savcılığın sevk yazısında, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı.

ÖZELLİKLE DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMİŞ

Ölü ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un kardeşi Necmiye Birkoç'un, saldırının gerçekleştiği gün saat 11.00'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması vardı. Necmiye Birkoç'un, "özellikle mahkeme huzurunda hazır bulunup savunma yapmak istediğine" dair dilekçe verdiği öğrenildi.

ABLASI EKİBİYLE SALONDA

Birkoç'un ablası Necla Birkoç, örgüte yardım ettikleri belirlenen Elif Ersoy, Diyar Ersoy ve Ercan Güneş'le birlikte duruşma salonundaydı. İzleyici olarak duruşma salonuna giren 4 DHKP/C'linin salon içinde dağınık düzende oturdukları ortaya çıktı. Bu durumun, saldırganların asıl amacının bir parçası olduğu tespit edildi. DHKP/C'li Yayla ve Birkoç silahla adliyeye girebilse, salon içinde eylem için hazır bekleyen şüphelilerin yardımıyla kamu görevlilerini rehin alacaktı.

MANİFESTO OKUYACAKLARDI

Yayla ile Birkoç'un çantalarında 2 cep telefonu, çokça plastik kelepçe ve sahte bomba düzeneği ele geçirilmiş, gazeteci ve milletvekillerinin isim ve telefon numaralarının yazılı olduğu not kağıdı dikkat çekmişti. Sahte bomba düzeneğinden faydalanıp manifesto okumayı planlayan saldırganlar, DHKP/C'li Ali Osman Köse ve Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını isteyecekti.

MÜZAKERE HEYETİNDE KİMLER VAR?

Saldırganlar, üzerlerinde ele geçirilen listedeki gazeteci ve milletvekillerinden oluşan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşmayı planlıyordu. Teröristlerin taleplerinin kabul görmemesi halinde adliyede kan dökmeye hazırlandıkları ortaya çıktı. DHKP/C'li teröristler, tıpkı 31 Mart 2015'te savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği gibi rehin alacakları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefliyordu.

48 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 96 şüpheliden 14'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "nitelikli kasten öldürme", 33'ü "silahlı terör örgütüne üye olma", 1'i ise "örgüte yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 5 şüpheli de ayrıca tutuklandı.

SEZER'IN AFFETTIĞI TERÖRIST CEZAEVINDE

Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri de yer aldı. DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu C.E.'nin İstanbul sorumlusu olan eşi G.E., 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2002'de cezaevindeyken affedilen M.Ö. ile Suriye'de bomba ve silah eğitimi alan örgütün Hatay sorumlusu S.Ö. de tutuklananlar arasında. Kardeşi Necmiye Birkoç'un yargılanacağı duruşma salonunda eylem için hazır beklediği ortaya çıkan, aynı zamanda öldürülen Pınar Birkoç'un ablası da olan Necla Birkoç da cezaevine gönderildi.