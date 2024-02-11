AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti

Sakatat fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı. Kilosu 650 liradan satılan kuzu ciğeri, 625 TL olan pirzola ile 610 liralık antrikotu geride bıraktı. Üstelik talep de düşmedi. Fiyat artışlarında ise karkas et ithalatı rol oynadı. Sosyal medyanın da ilgiyi artırdığı sakatat ürünü satan işletme sayıları rekor kırdı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 09:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 08:36
Yazdır
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; eski dönemlerde tüketilmeyen sakatat ürünleri şimdilerde et fiyatlarını geçti. İç piyasada hayvan kesiminin azalması, içi boşaltılmış şekilde ithal edilen karkas etlerin piyasaya girmesi ve sakatatların hayvanlardan sayılı çıkması, ürünlerin talep ve fiyatlarını uçurdu. Talep artışında sosyal medya da etkili oldu. Yemek paylaşımlarında şırdan, mumbar, ciğer, böbrek ve dil gibi lezzetlerin arttığı görüldü.

Kuzu ciğerinin kilosu 650 lirayı geçerek, en değerli et olarak bilinen pirzola (kilogramı 625 TL) ve antrikotu (kilogramı 610 TL) ilk defa solladı. Dana ciğeri bile 450 liralık fiyatıyla dana kuşbaşı (kilogramı 390-430 TL) ve kıymayı (kilogram 400-430 TL) geride bıraktı. Öte yandan kuzu yüreğinin kilogram fiyatı 350 liraya kuzu böbrek 380 liraya, dana dil kilogram fiyatı ise 440 liraya kadar yükseldi. İşkembe fiyatları da 180-200 lirayı gördü.

FİYATLAR İKİ KAT ARTTI

Yaşanan fiyat artışlarına rağmen sakatat tüketimi Türkiye'de hızla artıyor. Kasap Ali Rıza Ünal "İç piyasada hayvan kesimi ciddi anlamda azaldı. Kesimhanelerde ağırlıklı dana kesilirken, kuzu bulmak oldukça güç. Sakatat tarafında da değerli olan, satılan küçükbaşın organları. Bu nedenle fiyatlar arttı. Gelen ithal hayvanlar zaten içi boşaltılmış karkaslar, bu nedenle sakatat ithalatımız yok denecek kadar az. Bugün toptancılarda bile kuzu ciğeri bulmak altın bulmak gibi. Fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı. Bütün bunlara rağmen ürünlere talep var" dedi.

FENOMENLER ETKİLİ OLDU

Hastalıklara iyi gelmesi ile bilinen sakatat yemeklerinin kış aylarında fazlaca tüketildiğini söyleyen Ünal "En büyük sebeplerden biri kışın sağlığa, vücudun bağışıklık sistemine fayda sağlaması ve sosyal medya. Birçok gurme veya yemek paylaşımı yapan fenomen sakatat ürünleri paylaşır oldu. Toplumunun tüketim listesine hızla girdi. Birçok et işletmesi artık market raflarına sakatat çıkarmaya başladı" diye konuştu.

RESTORANLARI ARTIYOR

Sakatat yemekleri yapan işletme sayısında da ciddi artış yaşanıyor. İstanbul Esenyurt'ta kebap salonu işleten Mehmet Özcan "On yıldır esnafız, son beş yıldır kebaptan çok sakatat satıyoruz. Ciğer, böbrek ve yürek gibi ürünlere talep var. Ayrıca şırdan ve mumbar dolması iyi gidiyor. Fiyatlarda da artış var. Ciğer dürüm geçen sene 80 lira iken bugün 150 liraya kadar çıktı" açıklamasında bulundu. Sakatat yemeklerinde en önemli konunun temizlik olduğunu söyleyen Özcan "Bu ürünler her yerde yenilmez, çok iyi temizlenmesi gerek. Temizliğinden emin olmadığınız yerde yemek yemeyin" uyarısı yaptı.

ET VE SAKATAT FİYATLARI

Kuzu ciğeri KG 650 TL

Pirzola KG 625 TL

Antrikot KG 610 TL

Dana ciğeri KG 450 TL

Dana kuşbaşı KG 390-430 TL

Kıyma KG 400-430 TL

Kuzu yüreği KG 350 TL

Kuzu böbrek KG 380 TL

Dana dil KG 440 TL

İşkembe KG 180-200 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber