Bu da oldu! Üç milyon akıllı diş fırçasını hack'lediler

Siber suçlular, bu sefer çok ilginç bir yöntem kullandı. Fortinet veya FortiGuard Labs'ın araştırmasına göre yaklaşık üç milyon akıllı diş fırçası DDoS saldırısına uğrayarak hack'lendi.

Dış fırçaları birkaç saatliğine devre dışı kalırken; milyonlarca avroluk hasar meydana geldi.

ÖMER TEMUR