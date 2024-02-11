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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Meclis gündeminde bu hafta enerji ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeyle, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına imkan tanınıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Genel Kurul'da daha sonra da sağlık teklifi ele alınacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 10:32, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 10:33
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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta enerji düzenlemesi için mesai yapılacak.

Teklife göre, denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.

Gelecek teklifle LNG ihracatının önü açılıyor

Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelere maddi destek sağlanacak. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik hizmetleri taleplerinin kesintisiz karşılanabilmesi için düzenleme yapılacak.

Sözleşmeli sağlık personeli sayısı 36 bine çıkarılacak

Enerji teklifinin yasalaştırılmasının ardından Genel Kurul'da sağlık teklifinin görüşmelerine geçilecek. Teklife göre, sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Yan dal uzmanlığını teşvik etmek için tavan ücretler artırılacak. Normal doğumun özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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