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AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusunu 15 Şubat'taki gündeminde ele alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 11:16, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 11:16
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AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek

Madımak Oteli'ndeki olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları, 2014'te Yüksek Mahkemeye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

2014'teki bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünce 29 Haziran 2021'de görüşüldü ve incelenmesi ertelendi. Yüksek Mahkeme, 14 Aralık 2023'te başvuruyu tekrar ele aldı, görüşülmesini bir kez daha erteledi.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü en son 25 Ocak 2024'te, bireysel başvurunun Genel Kurula sevkine karar verdi. Genel Kurul, başvuruyu 15 Şubat Perşembe görüşecek.

- Sivas olayları davası

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Derneğince organize edilen şenlikler sırasında Madımak Oteli'nin yakılması nedeniyle aralarında sanatçıların da bulunduğu 33 kişi, 2 otel çalışanı ve 2 gösterici öldü.

Olaydan sonra 124 kişi hakkında "Laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma" suçlamasıyla açılan davalar güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya alındı.

Ankara 1 No'lu DGM 26 Aralık 1994'te hükmü açıkladı. 26 sanık 20'şer yıl hapse çarptırıldı ancak olayda yazar Aziz Nesin'in tahriki gerekçe gösterilerek cezalar 15 yıla indirildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten 60 sanık 3'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yakalanamayan eski Sivas Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Erçakmak'ın dosyası ayrıldı, 37 kişi için beraat kararı verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise olayların, "Cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye yönelik olduğunu" belirterek DGM'nin kararını esastan bozdu.

DGM'nin bozma kararına uyarak yeniden başlattığı yargılama sonucunda 33 sanık idam cezasına mahkum edilirken, 4 sanık 20'şer yıl, bir sanık 15 yıl, 27 sanık 7 yıl 6'şar ay, 2 sanık 5'er yıl ağır, bir sanık ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, ilk yargılamada 3'er yıl hapse mahkum edilen 11 sanık hakkındaki kararında direndi, 14 sanığın beraatini kararlaştırdı. 6 sanık hakkındaki dava dosyası ayrıldı, hükümle birlikte tutuklu 4 sanığı tahliye etti.

Bu karar da temyiz edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kez, 33 sanık hakkındaki idam kararını usul yönünden bozdu.

Mahkeme, üçüncü kararını 16 Haziran 2000'de açıkladı. 33 sanığa idam, 4 sanığa 20'şer yıl, bir sanığa 15 yıl, dokuz sanığa 7 yıl 6'şar ay, bir sanığa ise 5 yıl ağır hapis cezası verildi, iki sanığın dosyası ayrıldı.

Yargıtay, 20 yıl ağır hapis cezası alan sanıklardan Durmuş Tufan ile idama mahkum edilen Mevlüt Atalay ve Ali Kurt hakkındaki hükümleri, Pişmanlık Yasası'ndan yararlanma talepleri konusunda karar verilmemesi nedeniyle bozdu.

Ankara 1 No'lu DGM, 4 Nisan 2002'de, sanıkların Pişmanlık Yasası'ndan yararlanma koşullarının oluşmadığına karar vererek, Kurt ve Atalay'ı idam, Tufan'ı da 20 yıl ağır hapis cezasına mahkum etti. İdam cezasının kaldırılmasının ardından idam cezaları müebbet hapse çevrildi.

Davanın yakalanamayan sanıklarıyla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Mart 2012'deki duruşmada, zamanaşımı kararı verildi. Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ hakkındaki dava ölmeleri nedeniyle ortadan kalkarken, 5 sanık hakkındaki dava zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.

Müdahil avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Temmuz 2014'te zamanaşımı kararını onadı.

Sivas ana davasında, Ankara 1 Nolu DGM'de tutuklu yargılanarak hapis cezası alan, Yargıtayın bozma kararı sonrası firari oldukları anlaşılan sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın ise yargılanmalarına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, 14 Eylül 2023'te, bu sanıklar hakkındaki davayı zamanaşımından düşürdü.

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