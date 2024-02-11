14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el otoya bakan çok, alan az

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ederken Gaziantep'te pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise "Bakan çok ama alan az" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 12:58, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 13:15
Yazdır
İkinci el otoya bakan çok, alan az

İkinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle geçtiğimiz yıl sonlarına doğru düşüş eğilimi gösteren ikinci el oto fiyatları, yeni yıl ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Gaziantep'te pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise, "Bakan çok ama alan az" dedi.

"Bakan çok, müşteri çok ama alan yok"

Gaziantep'te otogar civarındaki ikinci el oto pazarına araç almak için geldiğini söyleyen Ahmet Yaşar isimli vatandaş, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor" dedi.

"Oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil"

Muhammet Deniz isimli vatandaş ise satıcı olduğunu ve pazara gelen kalabalığın yüzde 80'inin sadece bakmak için dolaştığını ifade ederek, "Ben de bir satıcıyım. Piyasa baya bir durgun. İkinci el oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az" şeklinde konuştu.

"320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar"

İkinci el oto fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını iddia eden Tevfik Yüksek isimli vatandaş ise "Piyasa çok pahalı şuanda, yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber