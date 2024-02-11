Amca oğulları arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 13:41, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 13:42
Selimiye Mahallesi'nde bir araya gelen H.B. (33) ile amcasının oğlu Güvenç B. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Güvenç B'yi bıçakla yaraladı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.B, polis ekiplerince yakalandı.