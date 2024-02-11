Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor.
Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor.
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Ana sayfaHaberler

Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor.

Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplanacak. Gündemde, enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 15:23, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 16:01
Yazdır
Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor.

Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantoda öne çıkan başlık ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.

12 YIL SONRA MISIR'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

F-16

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.

Amerikan Kongresi'nden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı.
Kabinede bu konuda teknik süreçlere ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'a bir dizi temasta bulundu.

O ziyaretlerin yansımaları ve Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber