Sivas'ta iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 15:58, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 15:59
Ö.T.E. idaresindeki hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolu Halep Köprüsü yakınlarında, N.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü N.B, olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü Ö.T.E. ise yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.