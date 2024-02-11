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DEM Parti aday gösterdi, Bahçeli iki partiyi hedef aldı

CHP'yi seçimlerde DEM Parti ile ortak hareket etmekle suçlayan Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarmasını da "sinsi bir oyun" olarak niteledi.

Haber Giriş : 11 Şubat 2024 16:25, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 16:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok Ankara Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm değerlerini sahipleniyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimine hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz. CHP ve DEM'in yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. 31 Mart 2019'dan bu yana kaybolan yıllar Allah'ın izniyle son bulacaktır. Milletin kasasını gasp eden çürümüşler kenara çekilecek. CHP ve DEM'in elindeki belediyeleri alacağız. Belediyenin kesesini gasp eden çürümüşlere, teröre ders verilecek.

"CHP demek dem demektir"

Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye yürüyüşü hızlanacaktır. Uyumlu belediye diyoruz. Aklın yolu birdir. Merkezden yerele istikrarı bozmadan yürüme azmindeyiz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin huzur barış ve kardeşlik isteğinin temel harcıdır.
CHP demek DEM demektir. Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir.

"Fason milliyetçilere aldanacak yoktur"

Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız milli kenetlenmenin temini ve takdimidir. Gelişmeler önümüzdeki dönemin tarafını netleştirmiştir. Artık karar anı gelmiştir. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Cumhur İttifakı Ankara'dan Türkiye'den yanadır. Türkiye Cumhur İttifakı'yla birleşecektir. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem DEM'lenip hem milliyetçi olmak yoktur.
Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Karamsarlara fırsat vermeyeceğiz. Kara propagandaya karşı birlik içinde olacağız. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarıya ulaştıracağız.

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