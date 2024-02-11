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Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınıp ardından tutuklanan şüpheli Turgay K., ifadesinde olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine anlık öfkeye kapılıp Selma Abacı ile 2 çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 17:04, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 17:26
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6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu anne ve 2 çocuğunun cesedi, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda silahla öldürülerek toprağa gömülmüş olarak buldu.

Hatay'da korkunç olay | Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu - 1
Selma İle çocukları Sait Kerim ve Hamza Azat Abacı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Abacı ve 2 oğlu için Sarıseki Narlık Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından naaşlar toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Turgay K, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Turgay K. ifadesinde, evli olduğunu ancak birkaç yıl önce eşinden ayrılan Selma Abacı ile tanıştığını söyledi.

Abacı'ya kendisini bekar olarak tanıttığını anlatan şüpheli, Kerim ile Azat'ın da kendi çocukları olduğunu belirtti.

Turgay K., olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine anlık öfkeye kapılıp Selma Abacı ile 2 çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

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