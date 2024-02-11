Sarhoşken yüzüstü uyuyan adam kör uyandı!

Tayvan'da içki içtiği gece uyuyakalan bir adam kör bir şekilde uyandı.

İçki içtiği gece uyku ilacı aldığını ve göz küresine baskı yapan bir pozisyonda üç saat boyunca uyuyakaldığını bildiren adam, üç gün boyunca ağrı ve körlük yaşadıktan sonra acile başvurdu.

Doktor muayenesi sırasında sol gözbebeği ışığa tepki vermedi ve hareket göstermedi.

Sağlık görevlileri, gözün şeffaf yüzeyinin hemen altında bulunan subkonjektif kan damarlarının göze uygulanan basınç nedeniyle patladığını tespit etti.

Bu da gözün etrafındaki dokunun şişmesine ve kanamasına yol açtı. Hastaya iskemik optik nöropati (ION) ve koroidopati teşhisi konuldu.

"İYİLEŞME SÜRECİ DÖRT AY SÜREBİLİR"

İskemik optik nöropati, kan gözün optik sinirine düzgün bir şekilde akamadığında ortaya çıkar.

Bu durum, gözlerden beyne sinyallerin taşınmasından ve bunların gördüğünüz görüntülere dönüştürülmesinden sorumlu olan bu sinirde kalıcı bir hasara yol açabilir.

Neoropatiden kaynaklanan hasar genellikle kalıcı bir görme kaybıyla sonuçlanır, ancak ION'lu kişiler hala bazı çevresel görüşlerini koruyabilir.

Bu durum alkol kullanımıyla bağlantılı olduğu için "Cumartesi gecesi retinopatisi" olarak adlandırılmıştır.

Koroidopati, beyne görme bilgisi gönderen iç gözün arka kısmı olan retinanın altında sıvı birikmesine neden olur.

Belirtiler arasında nesnelerin küçük veya daha uzakta görünmesi, görüşün merkezinde loş ve bulanık kör nokta ve düz çizgilerin bozulması yer alabilir.

Uzmanlar "Durumun yönetimi konusunda bir fikir birliği olmadığını, bazı hastalar görme yetilerini geri kazanmış olsa da, bu vakadaki hastaların kazadan dört ay sonra görme yetisini geri kazandığını bildirdiler.