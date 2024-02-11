Bodrum'da 100 metrelik hamsi kuyruğu

Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nce İskele Meydanı'nda bu yıl 8'inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

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