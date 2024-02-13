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Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sorumluluk sınavları nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği 5-17 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sorumluluk sınavlarının uygulanmasına yönelik yaşanan tereddütlere ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 14:17
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Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sorumluluk sınavları nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde "Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinin her bir sınavı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır." hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde aynı hususlara yer verilmiştir.

9/9/2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile 11/10/2023 tarihinde 86847281 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinde yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili usul ve esaslara yönelik açıklamalar yapılmıştır. Bu doğrultuda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren yazılı ve uygulamalı sınavların nasıl yapılacağı da Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu ile detaylı bir şekilde valiliklere bildirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde; "Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk iki haftası, ikinci dönemin ilk iki haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması halinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen ve bir gözcü öğretmen tarafından yapılır." denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 09.02.2024 tarih ve 96317430 sayılı görüş yazısında; "tüm sınıf düzeylerinde Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinden yapılacak sorumluluk sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi ve Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu hükümleri doğrultusunda yapılması, söz konusu dersler için her beceri özelinde ayrı komisyonlar oluşturulmadan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik yazılı ve uygulamalı sınavları sonuçlandıracak şekilde komisyon kurulması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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