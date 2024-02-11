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Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Çalışmalar sürüyor

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, dün meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi sonucu ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Artvin-Hopa kara yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 19:30, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 19:32
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Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Çalışmalar sürüyor

Artvin-Hopa kara yolunun 8'inci kilometresinde, Sümbüllü mevkisindeki heyelan bölgesinde, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilen 3 endüstriyel dağcı tarafından yamaçta kaya temizliği çalışması yapılıyor.

Dağcılar iplerle çıktıkları yamaçta karayoluna düşme riski bunulan kaya parçalarını levye yardımıyla kontrollü şekilde düşürüyor.

Çalışmalar sırasında kara yolu, ekiplerce belli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, dün gece yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin yola düşmesi sebebiyle Artvin-Hopa kara yolunun bir süre ulaşıma kapandığını söyledi.

Toprak akıntısının zaman zaman devam etmesi nedeniyle kara yolunun tedbir amaçlı tek şeritten araç trafiğine açıldığını belirten Ünsal, "Bunun yanında alternatif yol olarak Sümbüllü köyümüzün yolunu hazır hale getirdik. Buradan da trafik akışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ünsal, "Bugün de 3 kişilik endüstriyel dağcı ekibimiz yamaçta kayaların olduğu alanda çalışma yapıyor. Tedbir amaçlı trafiği kontrollü olarak tek şerit olarak vermeye devam edeceğiz. Dağcı ekiplerimiz kaya temizleme çalışmalarına yarın da devam edecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kara yolunu çift şerit olarak trafiğe açacağız" şeklinde konuştu.

En büyük tesellilerinin heyelan anında can ve mal kaybının olmaması olduğunu kaydeden Ünsal, can güvenliğini ön planda tutarak bölgede gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

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