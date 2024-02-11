Konyaspor galibiyeti hatırladı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Konyaspor, 38. dakikada Louka Prip'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ligde 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
15. dakikada Cicaldau'nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
GOL 38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
90+2. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno'nun şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.