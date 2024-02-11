Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanda Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot da durduruldu. Bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bottaki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Yakalanan 57 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.