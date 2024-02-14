Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilebilir mi?

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Usta öğretici personelin, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Atölyesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi ve Denizcilik Atölyesi ile taşımalı eğitim yemek üretimi ve dağıtımında kısacası doğrudan döner sermayede çalıştırılmak üzere veya ihtiyaç halinde derslere girmek üzere usta öğretici görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 14:16
Yazdır
Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.01.2024 tarih ve 95164543 sayılı görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan Milli Eğitim Bakanlığının (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 06.08.2021 tarihli ve 29167244 sayılı görüş yazısında; "...Doğrudan döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilmesi söz konusu değildir..." denilmekte olup ders görevini fiilen yerine getirmeksizin yalnızca okulun döner sermaye işletmesinde usta öğretici görevlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; adı geçen okulun Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında öğretmen ihtiyacının bulunmadığı ancak Denizcilik alanında 8 öğretmen normunun yanı sıra 1 öğretmenin görev yapması sebebiyle, ihtiyaç duyulması halinde Denizcilik alanında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla usta öğretici görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre;

1- Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilemez.

2- İhtiyaç halinde derslere girmek üzere usta öğretici görevlendirilebilir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber