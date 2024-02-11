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CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için skandal sözler!

CHP'li Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin mitinginde Osmanlı için skandal sözler sarf etti. Osmanlı padişahlarının beyaz tenli kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediğini iddia eden Büyükerşen, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 22:01, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 22:05
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CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için skandal sözler!

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı için skandal açıklamalar yaptı. Osmanlı'nın beyaz tenli kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediğini öne süren Büyükerşen, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN OSMANLI İÇİN SKANDAL SÖZLER

CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı ile ilgili skandal sözler sarf etti.

"BEYAZ TENLİ KARILAR İÇİN AVRUPA'YA SEFER DÜZENLİYORLARDI"
Osmanlı'nın Avrupa'ya beyaz tenli kadınlar için sefer düzenlediğini söyleyen Büyükerşen, akılalmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu zaman zaman övündüğümüz Osmanlı var ya. Hani bize kul diyen. Halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Baktığınız zaman aileye, bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye."

Osmanlı padişahı torunundan Büyükerşen'e tepki: Bu ne terbiyesizlik, edepsizliktir

Sultan II.Abdülhamid'in 4.Kuşak Torunu Nurhan Sultan Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eskişehir Büyükşehir Belediye Bşk. Yılmaz Büyükerşen, bir mitingde Osmanlı'nın seferlerinin nedeninin "şehzadelere mavi gözlü beyaz tenli karı almak" olduğunu söylemiş. Bu ne terbiyesizlik, edepsizliktir. Hanedanımızın adını ağzına almaya cüret dahi etmesin. Halktan Kopuk Parti" dedi

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