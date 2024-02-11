Batman'da kaybolan genç kız aranıyor
Batman'da Rojvelat Kızmaz isimli 26 yaşındaki genç, 9 Şubat Cuma günü saat 10.30'da ikamet ettiği Petrol Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 21:56, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 22:06
BATMAN (AA) - Batman'da kayıp ihbarında bulunulan 26 yaşındaki genç kız için arama çalışması yürütülüyor.
Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Kızmaz'ın bulunması çalışma başlatıldı.