Batman'da kaybolan genç kız aranıyor

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

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