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Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 07:31, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 07:30
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Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.

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