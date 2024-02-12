Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat

Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde oto sanayide işçi olarak çalışan E.E. isimli genç, elini makineye kaptırarak parmaklarını kaybetti. Uzuv kaybına uğrayan 20 yaşındaki genç geçtiğimiz yıl kasım ayında adliyenin yolunu tutarak konuyu mahkemeye taşıdı.

EŞİT ORANDA KUSURLU

Şüpheliler, A.T., B.G.,K.S. ve M.F.T. 'nin ifadelerine başvuran mahkeme, konuyu inceledi. Tarafları eşit oranda kusurlu bularak iş güvenliğine uymayan işçi ve bu konuda yeterli tedbiri almayan işverenler arasında uzlaşma yoluna gidilmesine hükmetti.

İŞVEREN KABUL ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen dosya sonrası taraflar uzlaşmak üzere bir araya geldi. Uzlaşma neticesinde şüphelilerden B.G. (işveren) ile maddi edim konusunda anlaşan E.E., kopan üç parmağı için 3 milyon 200 bin lira talep etti. Maddi edimi kabul eden B.G., bu yıl ödemesini gerçekleştirdi.

Oğuzhan Ürüşan