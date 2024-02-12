Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 18:45, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 18:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü.
Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamasının satır başları;
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