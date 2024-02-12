2024-EKPSS Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden 2024-EKPSS Kılavuzu yayımlandığını ve başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.
EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
DUYURU
(12 Şubat 2024)
2024-EKPSS Başvurularının Alınması
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024-EKPSS: Kılavuzu ve Başvuru Bilgileri
2024-Engelli
Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Kura Başvuru Kılavuzu
TABLO-1.Mezun Olunacak /Olunan Lise ve Dengi Okul Türü
TABLO-2.Mezun Olunacak /Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
TABLO-3.Mezun Olunacak /Olunan Ön Lisans Programı
TABLO-4.Mezun Olunacak /Olunan Lisans Programı
TABLO-5.Mezun Olunacak /Olunan Üniversite
Aday Başvuru Formu
Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri