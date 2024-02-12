2024-EKPSS Kılavuzu yayımlandı

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

DUYURU

(12 Şubat 2024)

2024-EKPSS Başvurularının Alınması

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-EKPSS: Kılavuzu ve Başvuru Bilgileri

2024-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Kura Başvuru Kılavuzu

TABLO-1.Mezun Olunacak /Olunan Lise ve Dengi Okul Türü

TABLO-2.Mezun Olunacak /Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı

TABLO-3.Mezun Olunacak /Olunan Ön Lisans Programı

TABLO-4.Mezun Olunacak /Olunan Lisans Programı

TABLO-5.Mezun Olunacak /Olunan Üniversite

Aday Başvuru Formu

Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri