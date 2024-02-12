Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 11:04, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 11:05
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya merkezli 5 ili kapsayan İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.