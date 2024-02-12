Samsun'da zehir taciri 28 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 11:55, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 11:56
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 328 sentetik ecza hapı, 42,39 gram sentetik uyuşturucu, 5,32 gram esrar, 3 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.