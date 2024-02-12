Dışişleri: Refah'ta artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 13:30, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 13:43
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.
BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz"