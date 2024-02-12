Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 14:30, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.
Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.