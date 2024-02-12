Batman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Aydın K, nöbeti sırasında okuldaki katları gezerken kantinde öğrenci olmayan Abdullah B'yi fark etti.

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