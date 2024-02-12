'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili savcı mütaalasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Albashır'ın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

"BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Mütalaaya karşı söz verilen Ahlam Albashır, "Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Yetim biriyim kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim." dedi.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhuriyet savcısı da bunun üzerine tercümana sanık Albashır'a söylemesi için "Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti, vicdanı varsa uyuyamasın." dedi.

SAVCI 5 SANIK İÇİN BERAAT İSTEDİ

Savcı mütalaasında, 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. Mütalaada, 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk Ahmed E. hakkında tutuklama kararı verilmesi istendi.

Savcı, sanıklar Zekariya Muhammed Şemnuni, Mahmud Haso, Mesut Hesso, Salih Carkes ve Muhammed Şiho'nun üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerini talep etti. Diğer 20 sanığın da cezalandırılmaları istendi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklardan Hazni Gölge, "Devletime de bayrağıma da ömür boyu sadık kalacağıma söz verdim. Zoruma giden beni örgüt suçundan yargılamanız. 4 çocuğum var, böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum. Böyle bir organizasyonda bulunmadım." diyerek tahliyesini istedi.

Sanık Hüseyin Güneş, "Üyelik yok. Kimseyi tanımıyorum. Hiçbir alakam yok buradakilerle. 37 yaşındayım, bırakın terör örgütü, bir partiye bile gitmişliğim yok. 2002'den beri Edirne'deyim. Terörle bağlantım olmamıştır, 3 çocuğum var. Bu kaçak alçağın benim evime gelmesi dışında herhangi bir alakam yoktur. Hazni Gölge'yle alakam yoktur, getireni götüreni de tanımıyorum." dedi.

Sanık Bakar Carkes, "Bütün hayatım çalışarak aileme katkı sağlamaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Fatma Berkel savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Ben bir şey yapmadım ben anneyim nasıl başka insanların çocuklarını öldüreyim kabul etmiyorum. Bizde karı koca intibası bıraktılar, rol yaptıklarını göremedik. Onların keşif çalışmalarına herhangi bir yardımım olmadı, herhangi bir insan gibi evimi açtım onlara. Ben bir anneyim, bakıma muhtaç kızım var. 15 aydır tutukluyum, bu bana zulüm." dedi.

Sanık Ferhat Habeş, "Kapımı açtım yemek verdim yardım ettim. PKK ile herhangi bir alakam yoktur, ben onlardan kaçtım zaten. Kimseye yardım etmedim. Affınıza sığınıyorum. Türkiye devleti bize kapıyı açtı." dedi.

Sanık Rama El Taha da "Suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir örgütü hayatımda duymadım. Yetimim. Onun yetim olduğunu düşündüm o yüzden eve aldım. Atölyede çocuklarıma bakmak için çalışıyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Babaları yok. Kimsem yok." diye konuştu.

SON SAVUNMALAR 15 NİSAN'DA

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmud El Yusuf, Rama El Taha ve Mahmud Elabid'in suçun vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre gözönünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Ahlam Albashır, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hasan Ali, Hazni Gölge ve Hüseyin Güneş'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme Cemil Bayık, Bilal Elhacmos, Velid Halil, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin, Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin ve Khalil Manja Hüseyin'in ise yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verildi. Sanık Bilal Elhacmos hakkında yurt dışında olduğu bilindiğinden hakkındaki gıyabi tutukluluk kararının da devamına hükmedildi.

Duruşma, mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için 15 Nisan'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı anlatılıyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırıldığının, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiğine, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna dikkati çekilerek, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren, örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarılıyor.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.