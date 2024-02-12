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'Evet' demenin maliyeti 70 bin liradan başlıyor

Kocaeli'de yaz döneminde dünyaevine girmeye hazırlanan çiftleri tatlı bir telaş sararken, organizasyonlu düğünlerin 70 bin TL'den başlayıp, 500 bin TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 15:57, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 15:58
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'Evet' demenin maliyeti 70 bin liradan başlıyor

Evlenecek çiftlerin düğün sektöründeki son trendleri ve yenilikleri yakından görme fırsatı bulması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, "Evlilik Fuarı" düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 57 firma katıldı. Fuarda düğün sektörüne ait tüm detaylar, sektör temsilcileri tarafından çiftlere anlatıldı. Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) Başkanı Erkan Gönenç ise bu yılın düğün maliyetleri hakkında bilgi vererek, çiftlere uyarılarda bulundu.

Çiftlerin düğünden yaklaşık 8 ay önce salon kiralaması gerektiğini söyleyen Erkan Gönenç, "Geç kalmasınlar, yerlerini rezerve etsinler. Bir düğün kolay yapılmıyor. İnsan hayatında bir kez evleniyor. Her şeyin güzel olmasını istiyor. Gelinliklerini son 1 aya bırakmasınlar. Onun için de 6 ay önceden rezervasyon yaptırsınlar. Bütün çiftlerimizden geç kalmamalarını istiyoruz. Sezon Mayıs'ın 15'inden sonra başlıyor. Haziran, temmuz ve ağustos ayları Kocaeli'de çok yoğun geçiyor" dedi.

"70 bin TL'ye de yapabiliyorsunuz, 500 bin TL'ye de"

Her bütçeye göre düğün salonu olduğunu söyleyen Erkan Gönenç, "Bir düğünü 70 bin TL'ye de, 500 bin TL'ye de yapabiliyorsunuz. Kişi sayısı ve organizasyonda çok önemli. Kır düğünü yapıyorsanız led ışıklar kiraladığınız zaman bunların her biri fiyata ekleniyor" diye konuştu.

"100 bin TL'ye anlaştım"

24 Ağustos'ta evleneceğini söyleyen Kerem Ayman, "Bir yandan ev ile ilgilenirken, bir yandan da hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Belediyelerin kültür merkezlerinden, özel salonlara kadar hepsini gezdim. Ayrı ayrı uğraşmaktansa bir düğün salonunda hepsini tek bir kalemde topladım. 100 bin TL'ye anlaştım. Ayrı ayrı da yapsaydım 90 bin TL ile 125 bin TL tutacaktı. Çok da değişen bir şey olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

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