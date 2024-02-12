Depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Binanın yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olarak değerlendirilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Selahattin Köse Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı H.O. ve statik proje uygulama denetçisi A.Ö. gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

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