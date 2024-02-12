Kalbi duran öğrencisinin hayatını kurtaran Hüseyin Öğretmene başarı belgesi
Milli Eğitim Bakanlığı, Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrencisinin hayatını yaptığı ilk yardım sayesinde kurtaran Öğretmen Hüseyin Aktaş'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 19:50, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 20:04
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı başarı belgesi, Amasya Valisi Yılmaz
Doruk tarafından Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş'a verildi. Fenalaşan 13
yaşındaki öğrencisi Çetin Çelebi'yi yaptığı suni solunum ve kalp masajıyla kurtaran
Aktaş'ı kutlayan Vali Doruk, bu hareketinin herkese örnek olduğunu vurguladı.
Amasya Valiliği'ndeki ödül programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve Plevne Ortaokulu Müdürü İbrahim Malkoç da katıldı.