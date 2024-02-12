Kayganlaşan yolda takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

İzmir-Çanakkale karayolu Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Kübra G. (31) idaresindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kübra G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kübra G.'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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