Sarıyer'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Yarı çıplak haldeki, 25-30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Onun ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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