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Sarıyer'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 21:38, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 22:21
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Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda avlanan bir kişi, ağaca asılı halde ceset gördü.

Onun ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yarı çıplak haldeki, 25-30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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