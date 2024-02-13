13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 00:01, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 00:02
Yazdır
13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

- Dünya Hükümetler Zirvesi'ne hitapta bulunacak ve GovTech Ödül Töreni'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcilerini kabul edecek, bazı liderlerle bir araya gelecek.

(Dubai)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve DEM Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Güvenli İnternet Günü Etkinliği"ne katılacak, Sürmene ilçesinde esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirecek, tersane personeliyle bir araya gelecek, Of ilçesinde esnafla buluşacak, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/Trabzon/14.00-18.00)

2- TÜİK, Aralık 2023 dönemi dış ticaret, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

2- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi, VakıfBank-Çukurova Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının tamamı yapılacak; Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/13.00/17.00/İzmir/15.00/İstanbul/17.00)

4- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/15.00/Ankara/16.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da grekoromen stilde mücadelelerle sürecek; milli güreşçilerden 60 kiloda Kerem Kemal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ mindere çıkacak; 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve final mücadelesi yapılacak.

(Bükreş)

6- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da sürüyor; milli sporculardan 55 kiloda erkeklerde Harun Algül ve Muammer Şahin, kadınlarda Burcu Alıcı, 61 kilo erkeklerde Mustafa Eliş podyuma çıkacak.

(Sofya)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber